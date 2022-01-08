Диетолог Наталья Макиенко на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором дала украинцам важные советы относительно режима питания после праздников.

Эксперт утверждает, что разнообразное и плотное меню праздничных столов становится причиной усталости и плохого самочувствия после застолья. Чтобы войти в привычный режим нужно соблюдать пять простых правил, пишет «НБН».

Чтобы не усугубить стресс для организма, важно не голодать и не спешить устраивать организму «разгрузочные» дни.

Диетолог советует после застолья перед снов съедать чайную ложку меда. На следующий день вы будете чувствовать себя лучше, поскольку мед создаст эффект «консервации» еды, усвоение которой будет отложено на утро.

Также Макиенко советует пропустить завтрак и не устраивать прием пищи раньше 12:00-13:00, после застолья должно пройти не меньше 10-12 часов до следующего приема пищи. В этот период пейте воду или травяной чай.

Эксперт утверждает, что на следующий день после празднования лучше отказаться от кофеина и красной рыбы, которые способны усложнить работу организма. Пусть в вашем меню будут крупы, легкая белковая пища, а также овощи и фрукты.

Чтобы избежать обезвоживания организма не забудьте выпить свою норму воды, лучше выпить на стакан больше.

Макиенко подчеркнула, если вы заснули позже часа ночи, лучше на следующий день отказаться от тренировки. Также перенести спортивные занятия на другой день лучше, если вы выпили больше двух бокалов спиртного. В противном случае вы сделаете дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Также чтобы не навредить здоровью необходимо правильно хранить блюда, которые остались после застолья. Кулинарный эксперт рассказал, как и сколько можно хранить в холодильнике приготовленную еду, поскольку многие праздничные блюда уже на второй день становятся опасными.