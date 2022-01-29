На своей странице в Instagram Комаровский составил топ самых бесполезных и эффективных способов поднять иммунитет. Оказалось, что многие популярные шаги, которые предпринимают украинцы для «повышения» иммунитета, недейственны.

По словам врача, не приносят пользы в этом вопросе иммуномодуляторы, лук, чеснок, эхинацея и элеутерококк. В этот список также попали БАДы, гомеопатия и амулеты от вирусов, информирует «НБН».

Действительно положительный результат для иммунной системы, по мнению доктора, даст здоровый сон, полноценное питание, умеренные физические нагрузки, которые идут «в комплекте» с отказом от вредных привычек и вакцинацией. Также Комаровский отметил, что важно находиться в хорошем расположении духа.

Ранее в своем Instagram Комаровский рассказывал, как оказать первую помощь при пищевом отравлении. Он рассказал, какие признаки свидетельствуют о том, что нужно срочно обращаться в больницу.