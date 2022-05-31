Выщипывание седых волос поможет решить проблему лишь на время. «Серебряные» пряди после выпадения, так же, как и обычные, будут отрастать того же цвета, информирует «НБН» со ссылкой на «Мета».

По словам медиков, регулярное выдергивание седины чревато повреждениями волосяных луковиц, повышением риска инфекции или образования рубцов.

Неоднократное вырывание седых прядей может травмировать фолликулы до такой степени, что из них перестанут расти новые волосы, что приведет к образованию проплешин.

Кроме того, такая пагубная привычка может поспособствовать развитию заболеваний кожи головы и врастанию волосков.

Решить проблему помимо окрашивания и тонирования шевелюры можно за счет аккуратного обрезания «серебряного» волоса маникюрными ножницами у самого корня, если их немного.

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