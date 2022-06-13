Кардиологи рекомендуют придерживаться определенного режима дня и питания людям пожилого возраста и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, в сильную жару, информирует «НБН» со ссылкой на Cursorinfo.

Организм таких пациентов особенно тяжело переносит первую жаркую волну после весенней стабильности, в группе риска оказываются люди старше 65 лет и с хроническими болезнями сердца и сосудов.

В этот период их состояние здоровья может резко ухудшиться. Среди распространенных проблем во время сильной жары – обезвоживание, аритмия, инсульты, гипотония, гипертония, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда.

По словам медиков, лучше воздержаться от выхода на улицу в самое жаркое время дня с 12 до 17 часов и находиться в прохладном помещении, которое должно проветриваться.

Врачи советуют принимать лекарства строго по схеме и следить за изменениями артериального давления. При ухудшении самочувствия важно сразу обратиться за медицинской помощью.

Также важно в период сильной жары пить достаточное количество воды и облегчить рацион, исключив из него горячую и острую пищу.

Отметим, что ученые из Норвегии рассказали, какие виды кофе повышают риск заболеваний сердца.