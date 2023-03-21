Известно, что домашние животные оказывают положительное влияние на психологическое состояние человека, однако привычка спать в обнимку с кошкой или собакой ухудшает ночной отдых.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Human-Animal Interactions.

Исследователи из нескольких научных центров США заявили, что любимцы, которые спят вместе с хозяевами, могут нарушать их сон. В частности, у хозяев собак повышалась вероятность расстройства сна, а у владельцев кошек чаще появлялось самопроизвольное подергивание ног.

По мнению американских медиков, возможно люди лучше спят без животных, так как собаки и кошки более активны в ночное время. Чтобы не испортить себе сон, стоит ограничивать доступ любимцев в спальню или оборудовать для них вольер.

Ранее медики дали пять простых советов для подготовки организма к переходу на летнее время.