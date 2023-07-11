Многие любят использовать бананы – источник витаминов группы В, А, D, С, Е – для быстрого и сытного перекуса, однако специалисты не рекомендуют есть фрукт на голодный желудок, информирует «НБН» со ссылкой на pomorska.pl.

По словам экспертов, лучше всего бананы употреблять в сочетании с другими продуктами, чтобы не вызвать раздражение кишечника. Фрукт рекомендуют есть на завтрак, а также вечером, поскольку он помогает поддерживать выработку «помощника сна» — мелатонина.

Бананы особенно полезны для женщин, поскольку в плодах содержится большое количество марганца, который способствует выработке коллагена. Благодаря содержанию калия, фрукт поддерживает здоровье сердца, сосудов, контролирует артериальное давление.

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