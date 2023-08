Кукуруза содержит много витаминов и является питательным продуктом, который позволяет оставаться сытым долгое время, при этом овощ способен оказывать и негативное влияние на здоровье, информирует «НБН» со ссылкой Eat this, no that.

Кукуруза, также как и картофель, бананы, цитрусовые и некоторые молочные продукты, относится к еде, которая чаще всего вызывает боли в брюшной полости. Поэтому при синдроме раздраженного кишечника важно проследить, как организм реагирует на употребление овоща.

Из кукурузных зерен также готовят сироп, в результате переработки теряются все питательные вещества продукта, остаются только масло и сахар. Кукурузный сироп может стать причиной возникновения заболеваний печени, сердца и диабета. Также нем содержится множество полинасыщенных масел, способных усиливать воспаление в организме.

