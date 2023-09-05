Медик объяснила, что во время болезни иммунная система работает на максимум, поэтому ее нужно поддержать пищей, насыщенной витаминами А, Е, С и D, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

По словам Вернер, для этого нужно включить в меню жирную рыбу, яйца, молочные продукты, овощи оранжевого и красного цвета, цитрусовые, клубнику, орехи, семечки и зеленые листовые овощи.

Врач отмечает, что не менее важны для поддержания иммунитета микроэлементы – цинк и селен, которые содержатся в семечках, орехах и морепродуктах.

Организм тратит на борьбу с инфекцией много энергии, для чего нуждается в питательных белках – бобовых, рыбе и курином мясе без кожуры. Противовоспалительные свойства оказывает омега-3, содержащаяся в сардине и лососе.

Не забывайте поддерживать гидратацию организма, добавив в рацион овощи и фрукты, богатые водой – помидоры, огурцы, арбузы и апельсины. Также нужно поддерживать здоровье ЖКТ, употребляя пищу, богатую пробиотиками – квашеную капусту, кефир и йогурт.

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