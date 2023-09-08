Специалист объяснила, что из-за хронического стресса у детей и подростков могут обостряться чувства одиночества, стыда, вины, неуверенности и несостоятельности. Поэтому родителям в начале учебного года важно поддержать своих школьников и придать им уверенность в себе.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Министерства образования и науки Украины.

По словам Райз, прежде всего в семье должна быть атмосфера безопасности и взаимоуважения. Поскольку часто дети живут в режиме неудач, взрослым нужно приучить их воспринимать ошибки как опыт, а не приговор, а также праздновать их «победы».

Психолог отметила, что стоит вместе обсуждать семейные планы и заранее информировать детей, если надвигаются изменения, объясняя их причины. Это поможет школьникам избежать бессилия и разочарования в себе. Попытка стимулировать ребенка стыдом или чувством вины лишит его сил и травмирует.

Эксперт напомнила, что нормально в начале учебного года, когда школьник быстро устает, не может вспомнить, что проходил на уроках в прошлом году. При этом у детей может резко меняться настроение.

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