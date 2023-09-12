Ученые Майнцского университета им. Иоганна Гутенберга еще три года назад в своем исследовании доказали, что регулярный отдых в ночное время с открытым окном может привести к плачевным последствиям для организма, информирует «НБН».

Специалисты утверждают, что человек во сне на подсознательном уровне воспринимает шум транспорта, что существенно влияет на самочувствие. Чрезмерный ночной шум вызывает нарушение внутренних часов из-за чего сон часто прерывается либо становится коротким.

Если вы будете плохо отдыхать ночью, это чревато увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, повышением артериального давления, увеличением выброса гормонов стресса, возникновением тревожных расстройств и депрессии.

Эксперты советуют открывать окно за 15 минут до того, как вы ляжете в постель и утром сразу после пробуждения. Также для качественного сна важна правильная температура в спальне – она должна составлять 15-20 градусов тепла. Летом для охлаждения помещения используйте кондиционер или вентилятор.

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