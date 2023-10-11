Мендесзон рассказал, что с кинетической точки зрения каблуки плохо спроектированы, поэтому ношение такой обуви плохо влияет на состояние ног. В частности появляется боль в стопах, информирует «НБН» со ссылкой на Live Strong.

По словам ортопеда, если пальцы часто находятся в треугольной обуви, форма стопы изменится и вызовет структурные проблемы с костями. В результате появляются «молотковидные пальцы» и мозоли на них.

Также каблуки увеличивают риск развития шишек. Помимо этого, ношение тесной обуви способствует опуханию ноги и в результате ногти начинают врастать в кожу.

Доктор медицинских наук добавил, что высокие каблуки мешают естественным движениям стоп, что вызывает дисбаланс мышц в ногах. Как результат – сокращается ахиллово сухожилие, колено сгибается еще больше, создается нагрузка на бедро и спина искривляется.

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