Создатели детокс-программ предлагают людям проводить «чистку» организма с помощью различных напитков – специального чая, сока, смузи или коктейлей. «Эксперты» составляют питьевую диету, которая способна влиять на здоровье, информирует «НБН» со ссылкой на MedicineNet.

Медики объясняют, что детокс-чаи состоят из сушеных трав, поэтому производители могут положить туда что-угодно. Никто не проверяет и не контролирует, из каких компонентов создают напиток для «очищения организма».

Один из распространенных ингредиентов детокс-чаев – сенна. Это растительное средство используют как слабительное при запорах, злоупотребление им вызывает спазмы в животе, сильную диарею, кровотечения в ЖКТ и аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.

По словам врачей, идея «чистки» организма нелепа, поскольку из него выводятся вредные вещества при дефекации и деуринации, кроме того, почки и печень фильтруют и «обезвреживают» все, что может нести угрозу здоровью.

Ранее врач рассказал о диете, которую нужно соблюдать после пищевого отравления.