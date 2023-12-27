Профессор кафедры общей, детской, судебной психиатрии и наркологии Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика Борис Михайлов объяснил, что чувство вины во время войны – естественная реакция.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам доктора медицинских наук, военные переживают такие эмоции из-за того, что погибают их товарищи, с которыми они находились в одинаковых условиях. Гражданских, которые уехали из страны, мучают угрызения совести, поскольку они находятся в безопасности.

При этом, по словам психиатра, не все люди страдают от чувства вины, а высказываются о своей жалости и печали, потому что «так нужно», учитывая ситуацию в социуме.

Профессор советует украинцам, которым некомфортно из-за чувства вины, обращаться за помощью к специалистам, чтобы выйти из этого состояния.

Ранее в Минздраве рассказали украинцам, как улучшить свое психологическое состояние в период длительных отключений света.