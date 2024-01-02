Лагри является основателем Lagree Fitness – методики высокоинтенсивной тренировки с низкой нагрузкой, сфокусированной на выносливости мышц, которую используют знаменитости, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Фитнес-тренер поделился простыми, но действенными советами, благодаря которым звезды всегда находятся в идеальной форме. Прежде всего он советует питаться сознательно и ограничивать размеры порций, особенно в период праздников, когда люди часто переедают.

Также Лагри рекомендует отказаться от рафинированного сахари и обработанных продуктов с добавками и консервантами, сделав акцент в рационе на домашней еде.

Не менее важно регулярно заниматься спортом, однако стоит найти физическую активность, которая вам понравится. Чтобы не пропускать занятия, можно ходить на тренировки с другом.

Звездный тренер убежден, что посещать спортзал не обязательно, достаточно регулярно делать упражнения дома, делая акцент на отжимания, выпады, приседания, «планку» и «мост».

Лагри добавил, что не менее важна в вопросе похудения и поддержания идеальной формы тела дисциплина. Он отметил, что у звезды ведут упорядоченный стиль жизни как у спортсменов. Именно благодаря этому знаменитости выглядят потрясающе.

Ранее диетолог объяснила, каким должно быть питание в период зимних праздников, чтобы не приобретать проблемы со здоровьем.