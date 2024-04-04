Многие люди верят в то, что, если выйти на улицу с мокрой головой даже летом при температуре воздуха +35 °C и отсутствии ветра, можно простудиться, информирует «НБН» со ссылкой на Mayo Clinic.

Врачи утверждают, что нахождение на улице с мокрыми волосами не повышает вероятность воспаления верхних дыхательных путей. По словам медиков, грипп, простуду и ковид вызывают вирусы. Если вирус уже присутствует у вас в организме, в таком случае переохлаждение может вызвать симптомы болезни.

Специалисты советуют следовать простым рекомендациям, чтобы защитить себя от простуды. Часто мойте руки с мылом, если нет такой возможности наносите на ладони дезинфицирующее средство на основе спирта.

Если вы или член вашей семьи простудился, обрабатывайте дезинфектором поверхности в туалете и на кухне. Чихайте и кашляйте в салфетки, сразу выбрасывайте их и мойте руки, а также не делитесь своей посудой с близкими. Помимо этого, избегайте тесного контакта с теми, кто заболел.

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