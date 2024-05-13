В своем блоге в Instagram врач рассказала, что витамин D следует принимать исключительно при наличии показаний к этому. Его не стоит пить постоянно или принимать в больших дозах, информирует «НБН».

По словам Толстиковой, витамин D ничего не лечит, но условно снижает осложнение имеющихся заболеваний. Чтобы точно знать свои показатели, нужно сдать анализ.

Как объяснила эндокринолог, если у вас дефицит – прием витамина D улучшит ситуацию, если норма или профицит – ситуация ухудшится, то есть в двух из трех случаев неконтролируемый прием витамина будет оказывать негативное влияние на здоровье.

Диетолог рассказала, что проверить этот показатель теоретически нужно всем, однако есть группы риска, которым это крайне необходимо: людям, очень мало находятся на солнце, имеют проблемы со всасыванием кишечника, тем, кто имеет ожирение, остеопороз или повышенную пигментацию кожи.

Также анализ нужно сдать тем людям, которые принимают препараты, ускоряющие распад витамина D.

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