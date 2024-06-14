Березина на Youtube-канале врача-гинеколога Людмилы Шупенюк рассказала, что ранее для удаления нежелательных волос использовались травматические методы – применение нити, сахарной пасты, воска и т.д. Лазерная эпиляция – современная технология, которая позволяет делать это быстро, безопасно, качественно и без дискомфорта, информирует «НБН».

По словам дерматовенеролога, эту процедуру можно делать в любом возрасте, поскольку лазер работает только в коже и никак не может навредить внутренним органам, что подтверждено многими клиническими исследованиями.

При этом врач обратила внимание на то, что после процедуры две недели нужно пользоваться средствами для ухода за кожей с защитой от солнца, нельзя загорать и ходить в солярий.

Специалист отметила, что лазерная эпиляция не подойдет беременным и женщинам, которые кормят грудью, поскольку у них меняется гормональный фон, в связи с чем процедура будет малоэффективной. Кроме того, лазерная эпиляция противопоказана при нарушениях целостности кожного покрова, соматических болезнях, вирусных заболеваниях и онкологии.

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