Эксперты утверждают, что отказ от первого приема пищи не добавляет пользы организму, поскольку завтрак в течение дня придает силы и способствует нормальному похудению, информирует «НБН» со ссылкой на Eat This, Not That.

СМИ упоминает об исследовании, в котором приняли участие 50 000 человек. В течение семи лет они ели на завтрак яичницу, фрукты, йогурт и другие полезные продукты. В результате анализы показали, что их индекс массы тела был более низким, чем у тех, кто ежедневно пропускал первый прием пищи.

Другое исследование показало, что 97% людей стройного телосложения не пропускают завтрак.

Эксперты также отмечают, что важно и время первого приема пищи. Нужно садиться завтракать в течение первых 30 минут после пробуждения, что поможет организму поддерживать нормальный уровень обмена веществ в течение дня и пополнить запасы после сна.

Первый прием пищи должен состоять из воды, продуктов, которые богаты на белок, с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием нездоровых жиров.

