Левченко в своем блоге в Instagram рассказала, что наш аппетит зависит от циркадных ритмов, которые регулируют множество функций в организме, информирует «НБН».

По словам нутрициолога, те, кто регулярно потребляют более 25% ежедневных калорий в темное время суток, плохо себя чувствуют и не имеют успеха в похудении. Приемы пищи вечером или ночью меняют работу гормонов, которые регулируют аппетит, глюкозу в крови и расход энергии.

Эксперт рекомендует есть в светлое время суток, когда организм работает лучше и циркадные ритмы не нарушены. Не следует пренебрегать завтраками, так как они дают больше энергии в течение дня.

Сытное питание утром, согласно исследованиям, помогает избавиться от лишних килограммов благодаря усилению центров вознаграждения мозга, связанных с пищей, что снижает переедание.

Ранее эксперты рассказали, когда следует начинать завтрак.