Дерматолог на своей странице в TikTok рассказала о самой распространенной ошибке в нанесении увлажняющего крема на кожу лица, что является ежедневной рутиной в уходе за собой, информирует «НБН».

По словам врача, многие наносят крем на сухую кожу лица, однако правильно распределять продукт по влажной коже, благодаря чему он будет впитываться намного эффективнее.

Амна Адель отметила, что не менее важной является техника нанесения крема. Медик объяснила, что продукт нужно наносить вдоль направления роста волосков на лице, в противном случае фолликулы будут закупориваться, что приведет к появлению высыпаний.

Чтобы предотвратить попадание бактерий в крем, как добавила дерматолог, лучше набирать средство специальной ложкой, а не совать пальцы в банку с продуктом.

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