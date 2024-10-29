Мелисса Милн, как и большинство женщин, ранее пыталась избавиться от лишних килограммов традиционными нормами для похудения. Однако в один момент она избрала другой путь и отказалась мучать себя жесткими ограничениями в питании, разработав концепцию «непослушной диеты».

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на eatthis.com.

Главный тезис книги Милн – диета, которая помогает не только похудеть, но и получить внутреннюю свободу, то есть расслабиться, избавиться от негатива и наслаждаться едой.

Автор книги «Непослушная диета» призывает есть, чтобы вы были удовлетворены и чувствовали сытость – это поможет избежать переедания. Если вы почувствовали голод – ешьте, однако выбирайте здоровые продукты, которые дают чувство насыщения.

Милн советует избегать «диетической» пищи, по ее мнению, такие обработанные продукты вредят организму и не удовлетворяют аппетит.

Также она призывает женщин не считать десерты врагом похудения, а позволять себе время от времени что-то сладкое. Это не только сделает жизнь более приятной, но и позволит лучше контролировать свое питание, главное – соблюдать меру.

Не стоит впадать в крайности относительно здорового питания, поскольку это создает ограничения и, как следствие, лишний стресс. Ваш рацион должен доставлять радость, а вызывать чувство вины.

«Непослушная диета» предусматривает и отказ от ограничений, которые приводят к срывам и перееданиям, что заканчивается набором веса. Милн убеждена, что нужно получать удовольствие от каждого съеденного кусочка, контролируя размеры порций.

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