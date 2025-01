Новое исследование показало, что вещество бета-ситостерин помогает снизить уровень тревожности, положительно влияет на поведение и не вызывает побочных эффектов, в отличие от приема успокоительных препаратов или лекарств против тревоги.

Об этом пишет издание «НБН» со ссылкой на портал Eat This, Not That.

Бета-ситостерин содержится в авокадо, злаках, рапсовом масле, фисташках и миндале. Однако употребление этих продуктов не означает, что людям с тревожными расстройствами можно полностью отказаться от медикаментов.

Чтобы улучшить свое психологическое самочувствие специалисты рекомендуют обращать внимание на общее состояние здоровья, в частности: развивать эффективные навыки преодоления тревожности и стресса, обеспечить достаточное количество часов сна, ограничить употребление стимуляторов, в частности кофеина.

