Одна из причин плохого самочувствия — неправильно подобранные продукты для завтрака. Диетологи советуют подходить к этому вопросу с особой внимательностью, чтобы обезопасить своё здоровье от опасных ошибок.

Об этом сообщает «Русский еврей», передаёт «НБН».

Прежде всего, нужно навсегда отказаться от кофе на голодный желудок. «Эликсиром» для улучшения пищеварения является чистая вода с небольшим количеством лимона и меда.

Кроме кофе, не рекомендуется по утрам употреблять крепкий чай и свежевыжатые очень кислые соки. Также по утрам важно отказаться от всех продуктов, которые вызывают вздутие живота. Среди них такие, как: макароны, капуста, бобы и абсолютно все консервы.

Медики рекомендуют воздержаться от употребления жирной пищи на завтрак. Последствием этого может стать повышение уровня холестерина и даже развитие гипертонии. Кроме этого для пищеварения пагубно запивать продукты различными напитками. Лучше подождать несколько минут, чтобы не нарушить пищеварительный процесс.

Напомним, как сообщалось ранее, конец президентства Зеленского: Гордон сделал смелый прогноз о судьбе Украины.