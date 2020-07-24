Повышенный холестерин и гипертония: диетолог предупредил об опасных продуктах для завтрака

Общество
Родион Власов0
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Одна из причин плохого самочувствия — неправильно подобранные продукты для завтрака. Диетологи советуют подходить к этому вопросу с особой внимательностью, чтобы обезопасить своё здоровье от опасных ошибок.

Сок и кофе
Сок и кофе. Фото — golos.ua

Об этом сообщает «Русский еврей», передаёт «НБН».

Прежде всего, нужно навсегда отказаться от кофе на голодный желудок. «Эликсиром» для улучшения пищеварения является чистая вода с небольшим количеством лимона и меда.

Кроме кофе, не рекомендуется по утрам употреблять крепкий чай и свежевыжатые очень кислые соки. Также по утрам важно отказаться от всех продуктов, которые вызывают вздутие живота. Среди них такие, как: макароны, капуста, бобы и абсолютно все консервы.

Медики рекомендуют воздержаться от употребления жирной пищи на завтрак. Последствием этого может стать повышение уровня холестерина и даже развитие гипертонии. Кроме этого для пищеварения пагубно запивать продукты различными напитками. Лучше подождать несколько минут, чтобы не нарушить пищеварительный процесс.

Напомним, как сообщалось ранее, конец президентства Зеленского: Гордон сделал смелый прогноз о судьбе Украины.


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