Информацию передает «НБН», ссылаясь на «РБК».

Не секрет, что многие производители при производстве продукции не брезгуют добавлением в колбасу различных добавок, в том числе и красителей ненатурального происхождения.

Эксперты подсказали, как в домашних условиях можно легко проверить качество колбасы.

Для этого понадобиться небольшое количество простой водки крепостью 40%. Конечно, в случае если продукт окажется некачественным, с этим спиртным придется распрощаться, но в итоге можно получить доказательство, что данный продукт некачественный и в дальнейшем просто отказаться от его покупки.

Лучше всего этот способ подойдет для проверки качества копченых колбас.

Предварительно нужно ознакомиться с составом колбасы, и если в ней отсутствуют такие натуральные ингредиенты как паприка или красный перец, можно приступать к эксперименту.

Отрезав кусочек колбасы, ее нужно опустить в стакан с водкой, подождать минут пять и перемешать жидкость. Если водка окрасилась в красный, розовый или оранжевый цвет, значит в колбасе присутствует синтетический краситель, и она точно ненатуральная.

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