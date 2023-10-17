Специалисты, которые лечат расстройства сна, рекомендуют применять технику «мостик», которая эффективна как для взрослых, так и для детей, информирует «НБН» со ссылкой на OBOZ.UA.

По словам сомнологов, такая методика поможет наладить режим и засыпать гораздо быстрее. Ее суть заключается в том, чтобы создать спокойный, плавный переход ко сну. Многие привыкли на ночь почитать новости, «позалипать» в соцсетях, после чего отложить гаджеты и сразу ложиться в постель.

Эксперты не рекомендуют сразу идти в кровать после отключения телевизора, компьютера или смартфона. Важно создать своего рода «мостик» — ежедневный спокойный ритуал, который поможет расслабиться и подготовить организм к отдыху ночью.

«Мостиком» может стать любимое занятие, которое должно стать ежедневной привычкой. Например, перед сном вы можете послушать успокаивающую музыку, принять ванну с ароматическими маслами, или почитать книгу.

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