В Кремле предупредили, чем обернется для Украины пересмотр Минских соглашений: Песков выступил с заявлением

Кремль настораживает желание руководства Украины пересмотреть Минские соглашения. Такое заявление прозвучало от пресс-секретаря руководителя Кремля Дмитрия Пескова.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь «УНН».

В Кремле снова прокомментировали заявление Киева пересмотреть Минские соглашения. У Путина не рады идее руководства Украины пересмотреть и модернизировать «Минск-2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, руководство РФ настораживает данная инициатива Киева. При этом он рассказал, как пересмотр Минских соглашений может повлиять на процесс урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, пересмотр «Минска-2» может отсрочить процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

«С нашей точки зрения – это очень опасная тенденция в заявлениях руководства Киева, которая может нас существенно отбросить во времени от момента урегулирования ситуации в Украине», — заявил представитель Путина.

При этом представитель Кремля заявил, что согласовать какой-то новый документ будет невозможно без представителей так называемых «Л/ДНР». Таким образом, представитель Путина снова настаивает на том, чтобы Киев сел за стол переговоров с представителями псевдореспублик. Ранее подобные заявления неоднократно звучали от руководителя МИД РФ Сергея Лаврова.

Стоить отметить, что ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что «Минск-2» необходимо модернизировать. При этом министр отметил, что данные договоренности не ратифицированы ни Верховной Радой Украины, ни Госдумой РФ. Он напомнил, что договоренности подписывались еще в 2015 году. В свою очередь руководство РФ воспринимает такие заявления Киева очень резко. Например, заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак на прошлой неделе заявил, что Кремль расценивает данные заявления Киева, как выход из Минского процесса переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Но, как сообщали ранее источники в ОП, Киев не собирается выходить из «Минска-2», но хочет пересмотреть данные договоренности, иначе выйти из переговорного тупика не получится.

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