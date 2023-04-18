Платформа доказательной информации о здоровье «Бережи себе» опубликовала материал о детоксе. Специалисты объяснили, что не существует такого явления, как зашлакованность организма, информирует «НБН».

Медики отмечают, что если у человека нет проблем в работе ЖКТ, печени и почек, то после плотного ужина, ежедневного употребления фаст-фуда либо праздничного застолья организм справится самостоятельно.

Кроме того, по словам экспертов, разрекламированные детокс-напитки и настойки могут навредить организму, например, вызвать желчную колику. Также «чудо-коктейли» способны испортить нормальную микрофлору кишечника, обострить язву или гастрит.

Ощущение облегчения после детокса связано с тем, что во время «чистки» человек начинает потреблять меньше калорий и обработанных продуктов, однако это не дает длительный эффект.

Чтобы действительно улучшить свое самочувствие, нужно выполнять всем известные рекомендации: отказаться от сигарет и алкоголя, пить достаточное количество воды, следить, чтобы рацион был сбалансированным, а также не забывать о физической активности.

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