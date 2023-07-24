В своем блоге в Instagram Фус отмечает, что многие люди не асоциируют макароны со здоровым питанием. Эксперт подтвердила, что избыток мучного действительно вреден для здоровья, однако этот продукт может стать источником многих полезных веществ, если правильно выбрать его, информирует «НБН».

Диетолог советует правильно готовить макароны твердых сортов – не переваривать их, поскольку именно эта ошибка повышает гликемический индекс и калорийность блюда. В Италии продукт стандартно готовят до состояния al dente, когда середина изделия слегка недоварена.

Обычно макароны едят с соусами, поэтому также важно обращать внимание на их состав и количество, поскольку жидкая приправа могут добавить избыток калорийности и жирности блюду.

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