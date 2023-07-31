Во вторую половину лета обычно наблюдается стабильно высокая температура воздуха, от которой страдают во всех областях нашей страны. В Минздраве рассказали, что есть и пить украинцам, чтобы лучше переносить жару, информирует «НБН».

Диетолог советует включить в рацион больше фруктов, ягод и овощей, которые содержат максимальный процент жидкости. Наибольшее содержание воды в темно-зеленых листовых овощах, томатах, болгарском перце, сельдерее, огурцах, арбузах и других ягодах.

Кроме того, эти продукты не нужнаются в дополнительной кулинарной обработке, во время которой в квартире распространяется дополнительная тепловая энергия.

По словам Швеца, лучшие напитки для жаркой погоды без алкоголя, кофеина, сахара и калорий, а также обычная вода. Врач советует пить, как только вы вспомните о воде либо почувствуете сухость во рту.

Ранее диетолог рассказала, действительно ли макароны – враг красивой фигуры.