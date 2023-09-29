В своем блоге в Instagram эксперт предложила раскладывать блюда на ингредиенты, чтобы понять будет оно полезным или вредным. По словам Фус, в случае с суши, вопросы вызывают лишь два компонента – рис и сыр «Филадельфия», информирует «НБН».

Диетолог объяснила, что сыр – жирный продукт, поэтому людям с лишним весом нужно контролировать его количество. Что касается риса – это легкодоступные и легкоусвояемые углеводы с содержанием крахмала.

Специалист добавила, что остальные ингредиенты роллов обладают полезными свойствами. Водоросли нори являются источником йода, морепродукты содержат белок, а авокадо богато на полинасыщенные кислоты.

Суши нужно убрать из рациона или стараться не увлекаться этим блюдом людям, которые имеют избыточный вес, страдают от сахарного диабета, повышенного холестерина или имеют сердечно-сосудистые патологии.

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