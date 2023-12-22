Правило «30-30-30» было представлено в книге Тима Ферриса «Тело за 4 часа». Концепция заключается в том, что в течение 30 минут после пробуждения человек потребляет 30 граммов белка и после 30 минут делает тренировку низкой интенсивности.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание New York Post.

Диетолог отметила, что завтрак не обязательно есть через полчаса после подъема, поскольку не каждый может переварить еду так рано. Шмидт советует совершить первый прием пищи в течение нескольких часов после пробуждения.

По словам эксперта, потребление 30 граммов белка полезно, однако она напомнила, что рекомендуемая диетическая норма составляет 0,8 грамма белка на килограмм массы тела. Врач советует также есть на завтрак продукты с углеводами и клетчаткой.

Говоря о тренировке сразу после завтрака, диетолог напомнила, что нет достаточного количества исследований, которые подтвердили бы, что после еду нужно так быстро переходить к упражнениям. Шмидт добавила, что людям просто важно заниматься спортом и соблюдать сбалансированную диету.

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