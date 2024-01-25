В Центре общественного здоровья МОЗ Украины дали пять рекомендаций, которые помогут чувствовать себя лучше после ночи без сна, информирует «НБН».

Эксперты отмечают, что из-за обезвоживания организма усиливается усталость, поэтому важно пить достаточное количество воды. Если вы не выспались, лучше не злоупотребляйте кофе – этот напиток способен вызвать тревожность и создать проблемы со сном следующей ночью.

По словам специалистов, недосып приводит к нехватке энергии и появляется желание есть больше сладкого. Вместо продуктов с большим содержанием сахара сделайте выбор в пользу полноценного приема пищи.

Нередко после бессонной ночи возникают проблемы с концентрацией, поэтому уменьшите нагрузку и сделайте меньшее количество задач.

Также для восстановления энергии стоит последовать простому совету – поспите днем, если появится такая возможность.

Ранее в Минздраве рассказали, как бороться с постоянной усталостью во время войны.