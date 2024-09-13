Савощенко рассказал изданию The Village, что многими любимый арбуз содержит большое количество магния и витаминов группы В, которые необходимы для правильной работы нервной системы. В составе ягоды также есть аскорбиновая кислота – противовоспалительный витамин, который укрепляет стенку сосудов.

Медик добавил, что также яркий представитель бахчевых культур обладает дезинтоксикационными свойствами и спасает от обезвоживания, информирует «НБН».

По словам семейного врача, вокруг ягоды сложились мифы относительно высокого содержания нитратов и пестицидов. Последние могут быть только в арбузной кожуре, которая не пропускает их попадание из почвы в мякоть.

Нитратами, как объяснил Савощенко, стимулируют рост растений, попадая в арбуз они превращаются в аминокислоты и строят из них белки. В зрелом плоде так и происходит, потому именно их нужно выбирать в магазинах и супермаркетах.

Покупайте арбуз с сухим хвостиком, после тщательно промывайте его и не ешьте кожуру. Медик подчеркнул, что в сутки лучше не употреблять больше 1 кг этой ягоды.

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