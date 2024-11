Специалисты утверждают, что эффективные пищевые привычки помогут похудеть и оставаться в форме без вреда для здоровья. Многие люди, чтобы попрощаться с лишними килограммами пропускают приемы пищи или сокращают ее количество, пишет «НБН» со ссылкой на Eat This, Not That.

Диетолог Бесс Бергер объяснила, что регулярное питание обеспечивает организм энергией, ограничения наоборот будут приводить к перееданию и затруднят контроль порций.

Вместо постоянных запретов нужно стремиться к осознанному питанию, то есть концентрироваться на еде. Благодаря этому вы сможете распознавать ощущение сытости и не будете передать из-за скуки. Диетолог Яна Мовер советует отстранить отвлекающие факторы – телевизор или гаджеты.

По словам диетолога Джинан Банны, контролировать количество потребляемых калорий поможет сбалансированное питание, которое дает ощущение сытости. Делайте ставку на такой рацион, а не на низкокалорийные блюда.

Во избежание срывов иногда позволяйте себе любимое лакомство. Небольшие снисхождения поддержат вашу мотивацию придерживаться правильного питания.

Многие также имеют привычку «заедать» стресс, поэтому вместо успокоения едой стоит поискать другие способы преодолеть это состояние, например, разговор с другом, прогулки и т.п.

